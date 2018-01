Waar moet je kerstboom heen? Dit olifantje weet er wel raad mee

Dit is by far het liefste wat je vandaag gaat zien. Dit olifantje in dierenpark Amersfoort is hartstikke blij met afgedankte kerstbomen.

Olifantje Thabo is door het dolle heen. Bezoekers konden hun oude kerstbomen inleveren bij dierenpark Amersfoort, zodat de dieren er nog plezier van kunnen hebben. En dat is gelukt, zoals je kunt zien.

Bron en beeld: ANP.