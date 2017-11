Déze kerstboomtrend zagen wij niet aankomen

Nog even, en we ‘mogen’ weer een kerstboom in ons huis planten. Dit jaar niet zo’n zin in een traditionele naaldboom? Dan is déze trend voor kerst misschien wat voor jou.

In plaats van een naaldboom kopen, duik je even de groenteafdeling van de supermarkt in… en koop je een paar ananassen.

Een fles wijn cadeau geven? Versier ‘m als een ananas! In bovenstaande video zie je hoe.

Oh ananas, oh ananas!

Eh, wat heeft een zomerse vrucht als een ananas te maken met kerst, horen we je denken. Vrij weinig, behalve dat je het nét zo leuk kunt versieren! Want aan de stevige bladeren op de top van een ananas kun je makkelijk wat kerstballen, lampjes en mini-slingers hangen. En dat zorgt voor een hartstikke vrolijk gezicht in huis. Kijk maar:

Snel opeten

Leuk natuurlijk, zo’n ananas als mini-kerstboom. Maar als je ‘m ook nog wilt eten, is die versiering maar van korte duur. Een ananas is kort houdbaar, omdat ‘ie rijp geoogst wordt. Daarom moet je ‘m binnen 1 week toch zeker wel oppeuzelen. Wil je tóch die vrolijke uitstraling van een ananas in je kerstversiering verwerken? Déze creatievelingen doopten hun kerstboom om tot een ananas:

Bron: Country Living.

