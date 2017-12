Zó vaak moet je een kerstboom water geven om 'm gezond te houden

Je bent allang blij als die zware kerstboom eindelijk op zijn plek staat, maar dan begint het eigenlijk pas. Een kerstboom heeft goede verzorging nodig. Maar hoe vaak heeft de boom eigenlijk water nodig?

Hoe vaak een boom water nodig heeft, verschilt per boom. En dan gaat het vooral om de kluit van de boom. Heb je een kerstboom zonder kluit? Dan moet de onderkant altijd onder water staan. Zorg dat er in de kerstboomstandaard dus altijd een laagje water staat. Meestal is het genoeg om een keer in de 2 dagen een kan water in het reservoir te gieten.

Met kluit

Bij een boom met kluit is dat iets anders. Deze moet in ieder geval meteen nadat ‘ie staat een paar liter water krijgen. Vervolgens kun je de boom het beste een halve tot 1 liter water per dag geven. Hoeveel water de boom nodig heeft, hangt ook af van de luchtvochtigheid. Merk je dat de grond eerder droog is? Geef de boom dan wat meer water. Dan is er natuurlijk ook nog de boom met kruis. Deze boom kun je geen water geven, maar je kunt wel het uitdrogen vertragen door de naalden nat te houden.

Langer groen

Niet alleen water houdt de boom gezond. We kwamen ook een tip tegen om de boom langer groen te houden. Een eetlepel kristalsuiker toevoegen aan het water zou er namelijk voor zorgen dat de boom langer groen blijft. We weten niet of het werkt, maar het is het proberen waard.

