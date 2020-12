Het aftellen tot de feestdagen is begonnen. Terwijl we de kerstversiering langzaam maar zeker van zolder halen, denken we vast na over hoe we het huis dit jaar in kerstsfeer gaan brengen. Wil je eens wat anders? Dan heeft de Libelle redactie een leuke suggestie: maak een kerstboom van pampasgras.

Of het nu komt door de rare tijd waarin we leven of niet, één ding is zeker: we gaan steeds creatiever om met kerstversiering. De traditionele kerstboom doen we heus nog niet massaal de deur uit, maar sommige ‘klassiekers’ hebben al wel plaatsgemaakt voor een kerstboom van pampasgras. En eerlijk is eerlijk, het ziet er minstens zo feestelijk uit.

Kerstboom van pampasgras

Gek is het niet dat creatievelingen juist hiermee aan de slag gaan. Pampasgras is één van de grote interieurtrends van het afgelopen jaar en combineert ook nog eens verrassend goed met kerstballen.