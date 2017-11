Déze kerstboomtrend lijkt de hit van dit jaar te worden

We moeten nog heel even geduld hebben voor we de kerstboom mogen optuigen, maar we kunnen natuurlijk wel alvast inspiratie opdoen. Er is een kersttrend die nu al het internet over gaat.

Dit jaar zetten we onze kerstboom namelijk niet rechtop in huis, maar op de kop. Ja, je leest het goed. Op social media zijn ineens veel foto’s te vinden van mensen die in huis hun kerstboom andersom neerzetten, maar ook in in winkels is de trend te zien. Deze foto’s zijn vooral in Amerika gemaakt, maar het zal vast niet lang meer duren voor de trend ook naar Nederland komy. Zou jij je kerstboom op de kop neerzetten?

Cole’s mom did great on the Christmas tree this year ☺️☺️🎄 #ChristmasTree #UpsideDownChristmasTree #UpsideDownTree Een bericht gedeeld door O1.O1.15💖 (@e.r.i.c.a_) op 26 Nov 2017 om 10:29 PST

What a beautiful tree this year! #upsidedowntree from @karllagerfeld Een bericht gedeeld door katushao (@katyaobukhova) op 23 Nov 2017 om 5:37 PST

Continuing the family craziness with the upside down tree! #xmas #upsidedowntree #christmastime #ornaments #redeverything #holidays #home Een bericht gedeeld door Allie <3 (@allie_houlihan) op 26 Nov 2017 om 3:31 PST

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.