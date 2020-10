Kerstboomverkoop begint vroeg dit jaar: hierop wil je letten bij de aanschaf

Verkopers van kerstbomen kunnen hun geluk niet op dit jaar. Door het coronavirus verwachten mensen dat ze dit jaar thuis zitten met kerst en is de verkopen van kerstbomen nú al op gang gekomen.

Kerstboomverkoper Gert Hulscher – al 40 jaar in de business – ziet een duidelijke stijging in de vraag naar kerstbomen, in vergelijking met voorgaande jaren. “Mensen staan te popelen om een boom te kopen. Ze hunkeren naar gezelligheid, die is er nu niet”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

De echte kerstbomen zijn nog niet veel te koop, omdat het nog wat te vroeg in het seizoen is. Maar volgens Hart van Nederland merken kwekers en verkopers van de feestelijke bomen al wel dat er meer vraag is. Zowel particulieren als bedrijven kloppen bij hen aan om een boom te reserveren. Sommige mensen willen zelfs meerdere bomen in huis.

Vanaf begin november zullen de bomen verkocht gaan worden. Toch is het wel riskant als je er dan al eentje aanschaft, want haalt-ie de kerst dan wel? Bovendien heb je ook geen zin om te blijven stofzuigen door de naalden die maar uit blijven vallen…

Waarop wil je letten als je een kerstboom koopt?

Wil je dat je boom – mét wonderschone takken – de kerst haalt? Dan is het volgens Gerwin Anthonissen van kerstbomenkwekerij en -groothandel Anthonissen het slimst om een boom met kluit te kopen, zegt hij tegen de Volkskrant. Een boom met kluit zit in een pot en zo kun je ‘m het gemakkelijkst water geven.

Het is ook slim om even te checken wat voor soort boom je eigenlijk koopt. De nordmann wordt meestal gepresenteerd als de koning der kerstbomen, want die heeft weinig naalduitval. Ook de blauwspar blijft lang mooi en is een goede optie. Kies deze boom als je graag een blauwe in plaats van groene gloed wil, dat is een kwestie van smaak.

Na de aanschaf is het raadzaam even geduld te hebben. Ga niet meteen aan de slag met lichtjes en ballen, maar laat de boom even acclimatiseren. ‘De boom komt van buiten waardoor het temperatuurverschil met de woonkamer groot is. Als je ’m eerst in een schuur of berging zet kan-ie acclimatiseren’, zegt Anthonissen.

Wil je een keer een ander soort kerstboom in huis? Zo maak je een kerstboom van kistjes.



Bron: Hart van Nederland, Volkskrant. Beeld: iStock

