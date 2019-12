Koningshuisfan in de familie? Dit is het ultieme kerstcadeau

Een koninklijk cadeau voor de feestdagen: Libelle Royal! Geniet nog één keer van alle hoogtepunten, ontroerende momenten en bijzondere gebeurtenissen van de royals.

In deze speciale editie vind je de meest bijzondere foto’s van het koningshuis. Van de koninklijke vakanties, tot de meest spraakmakende staatsbezoeken. Ontroerende verhalen over prinses Christina en Pieter van Vollenhoven, maar ook alle ins en outs over Prins Harry en Meghan Markle.

Mooiste Máxima-outfits

We vroegen Máxima-modekenner én LibelleTV-vlogger Josine Droogendijk om de 15 mooiste outfits van onze koningin te selecteren. Zo staat het prachtige We vroegen Máxima-modekenner én LibelleTV-vlogger Josine Droogendijk om de 15 mooiste outfits van onze koningin te selecteren. Zo staat het prachtige gele pak er uiteraard in net als de spraakmakende gouden top

Onvergetelijke momenten

Royaltydeskundigen kozen op ons verzoek hun mooiste koninklijke moment van 2019. Hoofdredacteur Hilmar Mulder en Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus kozen allebei het moment waarop kroonprinses Amalia haar eerste live televisie-interview gaf.

Natuurlijk ontbreken ook Meghan en Harry plus hun schattige baby Archie niet in dit prachtige nummer. Een Libelle-uitgave om te bewaren! Koop ’m hier:

Beeld: ANP