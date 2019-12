Déze cadeaus worden het vaakst doorverkocht na de kerstdagen

Heb jij veel kerstcadeaus gekregen die op je lijstje stonden, of lagen er allerlei verrassende dingen onder de boom? Helaas valt in het laatste geval niet altijd alles in de smaak, blijkt uit recent Belgisch onderzoek. Want er worden zelfs vele presentjes direct na de kerstdagen online doorverkocht.

Dat blijkt uit recent onderzoek van Dedicated1 in opdracht van Mondial Relay, waar 1000 Belgen van 18-75 jaar aan meededen .

Advertentie

Doorverkopen

Rondom de feestdagen wordt er een enorme stijging in aangeboden spullen gezien op verkoopsites als Marktplaats. Er is een bepaalde cadeau dat het meest doorverkocht wordt. Voornamelijk gekregen kleding belandt na de feestdagen in grote hoeveelheden online, in de hoop het te verpatsen voor een fijn zakcentje.

Kleding

Maar liefst 20,6 van de Vlaamse participanten gaf aan gekregen kleding door te verkopen na de kerstdagen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ook decoratie-artikelen (18,1 procent), boeken en stripboeken (16,7 procent) en parfum en cosmetica (14,7 procent) veel doorverkocht worden na de kerstdagen.

Schaamte

Toch verkoopt niet iedereen schaamteloos zijn gekregen kerstcadeaus. Want 25,9 procent van de ondervraagden gaf aan de cadeaus niet online te durven zetten, in de angst dat de gever dit te weten zou kunnen komen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: HLN. Beeld: Istock