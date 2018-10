Waarom je eigenlijk nú al je kerstcadeaus zou moeten kopen

Ga je elk jaar pas in december inkopen doen voor de kerstdagen? Dat is eigenlijk te laat: je kunt beter nú al naar de winkels.

Want wie op tijd begint met het inslaan van kerstcadeaus, heeft in december een stuk meer lol.

Geen impulsieve aankopen

Waarom het zo handig is om dit al in oktober te doen? Je bent in december, als je haast en stress hebt en gauw nog het een en ander wilt kopen, wat meer bereid tot impulsaankopen. Als je nu een lijstje maakt met wat je wilt halen, dan is de kans kleiner dat je thuiskomt met allerlei onnodige prullaria. Bovendien vind je ook betere cadeaus als je op tijd begint: je gaat nu namelijk echt nadenken over wat voor wie leuk is. Als je 22 december in de winkel staat dan voel je vooral de druk om maar met íets thuis te komen, en vind je al gauw van alles ‘wel best’.

Hup, naar de winkels

Ander groot voordeel is dat je de kosten van de dure decembermaand wat verspreidt. Eind dit jaar heeft je portemonnee het al druk genoeg met etentjes, borrels, kerstkleding, het kerstdiner… Ook bespaar je wat geld, want nu je nog genoeg tijd hebt, kun je rustig zoeken naar de beste deal voor die laptoptas voor je partner of die hippe sjaal voor je dochter. Geen stress, geen gehaast, geen extra kosten: klinkt heerlijk. En je verstopt ze ook nog eens makkelijker in huis: niemand die nú al gaat zoeken naar waar de kerstcadeaus liggen, toch?

Bron: HLN. Beeld: iStock