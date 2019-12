De 26 leukste kerstcadeaus voor je moeder, zus of beste vriendin ónder de 25 euro

Weet je niet wat je je moeder, zus of vriendinnen wilt geven dit jaar rond de kerstdagen? Maar wil je wel met íets gezelligs in je handen aan komen waaien?

Wij hebben de 26 leukste kerstcadeaus voor vrouwen op een rij gezet.

Advertentie

Leukste kerstcadeaus onder de 25 euro voor vrouwen

En wat helemaal fijn is: ze kosten niet meer dan 25 euro. Zo is een cadeau geven nog leuk ook – en zo houd je nog wat over voor de rest van de familie. De meeste Nederlanders geven in totaal gemiddeld ongeveer rond 124 euro uit aan kerstcadeaus. Bijna de helft van de mensen shopt lekker online – wel zo makkelijk.

Hier vind je wat leuks voor iedereen, van mokken tot make-up:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock