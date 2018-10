Kerstfans opgelet: híer is deze week al een heuse kerstwinkel geopend

Over 81 dagen is het alweer kerst en dat betekent dat we over, laten we zeggen, twee maanden de kerstversiering alweer van zolder gaan halen. Kan je nu al niet wachten? Een van de eerste kerstwinkels opende deze week al zijn deuren.

In fashionoutlet Batavia Stad in Lelystad is gisteren namelijk voor het eerst dit jaar de kerstwinkel ‘It’s all about Christmas’ geopend. En dat is precies wat je denkt dat het is. Een winkel (en een grote!) met alleen maar kerstdecoratie en accessoires passend bij alle woonstijlen. Natuurlijk mag kerstmuziek daarbij niet ontbreken. Wanneer je deze winkel binnenkomt, zou je bijna denken dat het al december is. Daar moet je nog even geduld voor hebben, maar in deze winkel kun je zeker alvast in de stemming komen.

Beeld: iStock.