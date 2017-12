Dit waren dé kerstgerechten die in de jaren 70 op tafel stonden

Kant- en klare maaltijdboxen, voorgesneden groente, exotisch fruit. Die dingen waren hier in de jaren ’70 allemaal nog niet te koop. De fonduepan stond op tafel, plus nog veel meer lekkere dingen. Dít waren populaire gerechten voor het kerstdiner in de Seventies.



Je begon natuurlijk met een borreltje en lekkere hapjes. Asperges gerold in een plakje ham en gevulde eieren deden het goed. Net als toastjes met paté of met een plakje ei en een toefje tomatenpuree erbovenop. En iedereen dipte erop los: knapperige stukjes wortel, bloemkool, komkommer in een lekker dipsausje dopen, was helemaal ‘in’.

Voorgerechten

Het kerstdiner werd vaak afgetrapt met soep. Groentesoep met balletjes of – iets chiquer – kreeftensoep uit blik. Want een verse kreeft kon je niet zomaar krijgen. De krabcocktail met whiskysaus op een bedje van fijngesneden ijsbergsla was het helemaal. Net als de Hollandse garnalencocktail. Ook waren de pasteitjes met ragoût niet aan te slepen.

Hoofdgerechten

In veel Nederlandse huiskamers stond de fonduepan op tafel, dat was toen iets nieuws. Spiritus in een bakje en met lange vorken vlees laten garen in de gloeiend hete olie. En je huiskamer lekker stinken. Salades, stokbrood met kruidenboter en sausjes maakten het avondje fonduen compleet. Of natuurlijk kaasfondue!

Traditioneel werd er ook veel wild gegeten. Zoals konijnenbout met compote (die maakte je zelf) of hazenpeper met puree en stoofpeertjes. Gerechten uit de (toen) hippe Römertopf, een aardewerken stoofpot voor in de oven. Rösti-rondjes erbij. Ook biefstuk stroganoff was een heel exclusief gerecht.

Dessert

Met een citroenbavarois als afsluiter maakte je helemaal de blits. Lekker met de gelatine en eiwitten in de weer. Of een coupe met bolletjes vanille-ijs en warme chocoladesaus, dé beroemde Dame Blanche.

Best smullen eigenlijk, zo’n retro-kerstdiner.

Beeld: iStock