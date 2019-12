Let op het aanrecht: déze 'kersthapjes' zijn heel gevaarlijk voor je hond

Als je van plan bent lekker uitgebreid te gaan koken met de feestdagen: let dan goed op je aanrecht. Want sommige happen kunnen erg gevaarlijk zijn voor je hond.

En voor je het weet grist je viervoeter een snack van het aanrecht af.

Op deze kerstlekkernijen moet je extra goed letten:

Jus

Er lekt misschien weleens wat op de grond, maar als dat gebeurt met jus, dan moet je het gelijk opruimen. Jus is namelijk veel te vet voor de maag van een hond. Maar jus is vooral heel zout, en daar kunnen honden slecht tegen. Als ze in korte tijd te veel zout eten, kunnen ze er zelfs aan overlijden.

Duiven of rozijnen

Waar het ook in zit, al zit het verwerkt in een taartje: druiven en rozijnen zijn gevaarlijk voor een hond. Een kleine portie binnenkrijgen kan al leiden tot nierfalen.

Uien

Uien en alles wat ook maar lijkt op uien zijn niet best voor een hondje, want ze kunnen er vergiftigd door worden. Ze kunnen hierdoor overgeven of diarree krijgen. In een ernstig geval kunnen zelfs rode bloedcellen beschadigen.

Chocolade

Deze ken je waarschijnlijk al, maar toch goed om extra op te letten met de feestdagen. Voor je het doorhebt ligt er een kerstkrans op de grond.

