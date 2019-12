Waarom je kerstkaarten het beste met de hand kunt schrijven

Digitale kerstkaarten versturen: het is supermakkelijk en de keuze is reuze. Je hoeft geen postzegels meer te kopen en zelfs niet eens naar de brievenbus te lopen. Alleen maar voordelen, dus? Niet helemaal. Er zit namelijk 1 groot nadeel aan.

Aan met de hand schrijven zitten veel voordelen voor je mentale gezondheid én voor je geheugen, en daar profiteer je niet van als je je kerstkaarten digitaal verstuurt.

Advertentie

Vergeetachtigheid

Professor Hilde Van Waelvelde, van de vakgroep Revalidatiewetenschappen aan de UGent, vertelt aan HLN dat met de hand schrijven écht beter is voor het geheugen: “Wie met de hand noteert, onthoudt informatie beter. Studenten die getypte notities nemen, onthouden minder van de les dan studenten die met de hand noteren, blijkt uit onderzoek. Waarschijnlijk omdat je sneller typt dan dat je met de hand schrijft en je op je computer de neiging hebt om heel letterlijk, bijna gedachteloos, te typen wat de ander zegt.” Regelmatig met de hand schrijven is dus een makkelijke en efficiënte geheugentrainer.

Fijne motoriek

Daarnaast is met de hand schrijven heel belangrijk om de fijne motoriek te blijven oefenen: “We zien al langer dat de fijne motoriek van kinderen achteruitgaat. Ze knutselen en knippen minder dan vroeger. Ook daarom is met de hand schrijven belangrijk”, aldus professor Van Waelvelde.

Mentale gezondheid

Ook voor de mentale gezondheid is met de hand schrijven goed. Het is niet voor niks dat er schrijftherapie bestaat. En dan hoef je niet eens per se je gevoelens op papier te zetten: “Denk aan kalligrafie: je focus op het vormen van letters belet je om aan iets anders te denken en heeft zo een effect dat je kunt vergelijken met yoga of mindfulness. Ik kan me voorstellen dat je dan minder gaat piekeren.” De professor benadrukt wel dat hier geen bewijs voor is. Maar 1 ding is zeker: naast dat het een stuk persoonlijker is om je kerstpost met de hand van een tekstje te voorzien, heeft het ook voor jou als schrijver vele voordelen.

Show je kerstkaarten in huis op déze originele manier:



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: HLN. Beeld: iStock