Grappig: inwoners van déze provincie ontvangen de meeste kerstkaarten

Met kerst is het traditie om familie en vrienden te voorzien van een gezellige kerstgroet. Valt het aantal kaarten dat jij ontvangt vaak tegen? Verhuis dan maar gauw naar de provincie Drenthe, want daar worden de meeste kerstkaarten naartoe gestuurd.

Dat blijkt uit onderzoek van website Greetz.

Onderzoek

Hoeveel kaarten worden er gemiddeld per persoon verstuurd? Sturen mannen minder kaarten dan vrouwen? En verschilt het nog per provincie? Om antwoord op deze vragen te geven, deed Greetz een grootschalig onderzoek naar het ‘kerstkaartengedrag’ van Nederlanders.

Verrassende feiten

Er kwamen allerlei verrassende feiten omhoog. Want er kwam onder andere naar voren dat mannen steeds vaker een kaart versturen. Toch bijkt dat nog steeds 80% van de kerstkaarten verstuurd worden door vrouwen. Naar verwachting zal dit in 2020 nog meer veranderen, en zullen dan ongeveer 25% van de zenders mannen zijn.

Provincies

Wat ook opviel, is dat het per provincie erg verschilt hoeveel kerstkaarten er op de mat vallen. In Limburg en Overijssel worden er maar weinig kerstkaarten gestuurd en ontvangen, terwijl het juist in Drenthe nog steeds een erg populaire traditie is om een kerstgroet te verzenden.

Op tijd

Ook in Zeeland en Friesland worden er nog steeds veel kerstkaarten verstuurd en ontvangen. Tot slot kwam er nog een leuk feitje naar voren: we zijn steeds minder vaak te laat met het posten van onze kaarten. Waar voorheen soms kaarten pas op of na de kerst op de mat vielen, gebeurt dat nu meestal al op 17 december.

Bron: Margriet. Beeld: iStock