Het regent klachten: talloze kerstkaarten komen véél te laat aan

Als je de moeite doet om vrienden of familie kerstkaarten te sturen, is het toch wel zo leuk dat die kaarten vóór de Kerst hun bestemming bereiken. Helaas is dat dit jaar voor veel mensen niet het geval.

Op social media regent het klachten van mensen die aangeven dat hun kerstkaart ver na Kerst bezorgd is. “Heel vervelend”, zegt PostNL.

Fijne Kerst

“Compleet verrast dat ik vandaag 16 kerstkaarten binnenkreeg en ik was blijkbaar niet de enige”, laat iemand op Twitter weten. Tientallen anderen geven aan dat ze het eerste weekend van januari pas kaarten hebben ontvangen die halverwege december op de bus zijn gedaan. En dan is het toch eigenlijk te laat om iemand nog een vrolijke kerst te wensen.

PostNL-woordvoerder Tahira Limon geeft toe dat het niet helemaal goed is gegaan. “Er zijn miljoenen kaarten bezorgd. Het grootste deel daarvan kwam op tijd bij de geadresseerde aan, maar een klein deel is vertraagd. Dagelijks bezorgt PostNL 8 miljoen poststukken. In december is dat vaak het dubbele. En dan kan zo’n vertraging wel eens voorkomen”, zegt ze.

3 dagen

“We geven van tevoren ook aan dat je je kaarten echt op tijd moet versturen”, vervolgt Limon. “De decemberzegels hebben een lager tarief en we streven ernaar om post met zo’n zegel binnen 3 dagen te bezorgen. Maar dan moet je je kaart dus wel uiterlijk de vrijdag voor Kerst hebben gepost.”

Ik kreeg vandaag een kerstkaart binnen van mn nicht. Beetje vroeg niet? — jεภภყ Քг๏ണ тнε Ъℓ๏cк (@Jentje87) January 2, 2020

Een kerstkaart heeft er een maand over gedaan om van de brievenbus naar een adres vijf straten verderop te komen. Goed bezig @PostNL. De volgende keer loop ik er wel even zelf heen met mijn kaart. Scheelt nog een postzegel ook. 😂 Waarom deed ik dat eigenlijk überhaupt niet? 🤔 pic.twitter.com/MdmKMDr0Il — LindaB (@LiboeLBB) January 4, 2020

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock