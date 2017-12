In Walsall, een klein dorpje in de buurt van het Britse Cambridge, is een groot mysterie gaande: wie is de anonieme weldoener die geld bij mensen door de brievenbus gooit? Tientallen families in het plaatsje vonden op Eerste Kerstdag een goedgevulde enveloppe op de mat, die de kerstman naar binnen moet hebben gegooid. Er is namelijk geen afzender op te vinden, alleen de woorden: ‘Jesus loves you’, Jezus houdt van je. Volgens Engelse krant The Sun zijn er duizenden ponden uitgedeeld. Bedrag

In het holst van de nacht is de gulle gever op pad gegaan, om bij zo’n 60 gezinnen een enveloppe met maar liefst 50 en in sommige gevallen zelfs 100 pond (dat is omgerekend net iets meer dan 110 euro) langs te brengen. Bij de fijne vondst liepen de bewoners direct naar buiten om te kijken of ze nog een glimp van de man of vrouw konden opvangen, maar daar stonden alleen maar verwarde buren – met zo’n zelfde enveloppe.

Kirsty Tapper (26) vertelt aan The Sun hoe blij ze was met het bedrag. “Ik moest met de kerst werken in het ziekenhuis, maar door de mysterieuze enveloppe was ik meteen in een goede stemming.” Het geld gaan zij en haar partner Leanne besteden aan hun zoon Roman, van 1 jaar. “Het is mooi om te weten dat er nog mensen zijn die in een tijd als deze aan anderen denken. Zeker op een moment van het jaar dat iedereen krap bij kas zit.”

Samen met de buren heeft ze het plan opgevat de kerstman op te sporen: “We gaan hem toch proberen te zoeken, gewoon om hem te kunnen bedanken.”

