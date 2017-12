Dít zijn de leukste kerstmarkten voor een uitje met je vriendinnen

Winkelstraten zijn sfeervol verlicht, er klinken kerstliederen en het is druk bij de kraampjes met warme dranken. De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken; de periode van kerstmarkten! Weet jij al welke jij en je vriendinnen gaan bezoeken dit jaar?

Wij kozen deze bijzondere kerstmarkten voor je uit:

De 5 kerstmarkten van Münster

We beginnen gelijk met een klapper. De stad Münster, net over de grens bij Enschede, is van 27 november tot 23 december een waar Winterwonderland. Het historische centrum, de kerken en musea worden prachtig verlicht en gedecoreerd. Er staan maar liefst 5 kerstmarkten met meer dan 300 kraampjes. Dat klinkt overweldigend maar de afstanden zijn goed te bewandelen. Mede dankzij alle gezellige pleintjes behoudt Münster een gemoedelijke sfeer. In de binnenstad blijven winkels tot minstens zeven uur open, dus heb je na het afstruinen van de kraampjes ook nog tijd om de winkels in te duiken. Meer over de kerstmarkt in Münster lees je hier op Startpagina.

Sprookjesachtige kerstmarkt in het bos

Niet gek dat mensen van heinde en ver naar de kerstmarkt in Marbeck komen. Deze markt is namelijk heel bijzonder en dat is vooral te danken aan de locatie. De kerstmarkt vindt plaats op het prachtige terrein van de boerderij Schulze Beikel. Omgeven door bos en smaakvol verlicht is dit één van de sfeervolste kerstmarkten die je zult tegenkomen. De authentieke kraampjes, vrolijke muziek en het kampvuur zorgen voor een intieme sfeer. Proef hier ook zeker de regionale lekkernijen en warm jezelf op met een glas appelpunch of glühwein. De kerstmarkt is open in de weekenden van 2 t/m 17 december.

Dickens in Deventer

Het Dickens Festijn; geen ‘officiële’ kerstmarkt, maar wél een ultieme kerstervaring! In het centrum van Deventer wemelt het op 16 en 17 december van de personages van de 19e eeuwse schrijver Charles Dickens. Scrooge, Oliver Twist, de deftige lieden en arme weeskinderen geven de stad een historische sfeer. Er zijn kraampjes, lekker eten, lampjes en natuurlijk muziek. Geen wonder dat het festijn veel bezoekers trekt! Vermijd de drukte en kom na één uur ‘s middags. Tip: combineer je bezoek met een kijkje op de kerstmarkt in de Grote Kerk. Tijdens het bewonderen van de kraampjes geniet je van de prachtige klanken van de zangkoren. Kerststemming gegarandeerd! Meer informatie vind je via Startpagina.

Extra bijzondere kerstmarkt in Maastricht

Dat je voor shoppen en gezelligheid in Maastricht goed zit, is bekend. En dat geldt ook voor de kerstinkopen. De kerstmarkt in het centrum is groots opgezet en er valt genoeg te beleven. De ijsbaan en het reuzenrad zijn natuurlijk vaste prik en dit jaar zijn de chalets extra feestelijk aangekleed. In de buurt van Maastricht vind je trouwens nog een bijzondere kerstmarkt: die van Valkenburg. Deze markt vindt plaats in de grotten, geheel verlicht en in kerstsfeer gebracht. Nog een populaire maar zeker ook knusse kerstmarkt vind je in Aken. Niet ver van Maastricht en met genoeg leuks voor onder de kerstboom. Plan jouw dagje Maastricht gemakkelijk via Startpagina.



