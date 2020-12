Geen sinterklaasfeest, geen eindejaarsfeest en geen kerstborrel op de werkvloer. De blijk van waardering van je werkgever ziet er in 2020 anders uit dan in vorige jaren. Wat ga je deze keer aantreffen in je kerstpakket? We belden met Wilco Jansen, woordvoerder van horecagroothandel Sligro Nederland.

Ongeveer 7 miljoen Nederlanders ontvangen een kerstgeschenk, weet Jansen. Jaarlijks verzorgt Sligro er ongeveer een miljoen.

1. Food-klassiekers

Kerstpakkettradities blijven volgens Jansen ook in coronatijd belangrijk. “In essentie blijft het gemiddelde kerstpakket een verzameling van veelal houdbare levensmiddelen in combinatie met wat klassiekers. Pakketten worden vaak samengesteld op basis van een culinair thema of een specifieke keuken, zoals de Italiaanse, Spaanse, Mexicaanse of de vertrouwde Nederlandse keuken.”

De top 10 meest voorkomende producten in een kerstpakket bestaat volgens Jansen uit koffie, thee, wijn, vruchtensap, slagroom, koekjes, chocolade, crackers, paté, soep en hartige snacks.

2. Eerlijke producten

Een belangrijk thema onder de kerstpakketten is bewust leven. Dat betekent: een inhoud met respect voor mens, dier en milieu. “Belangrijk daarbij is dat het verhaal achter het product klopt. Een eerlijk loon in de productieketen, de arbeidsomstandigheden moeten in orde zijn en er mag geen geen kinderarbeid aan te pas zijn gekomen.”

3. Bewaartrend

Ook de verpakking lijkt duurzamer te worden, zegt het communicatiehoofd van Sligro. Geen kartonnen doos die je weggooit, maar een mand van draad of riet die je steeds weer kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als tijdschrijftenbak of bloemenmand. “Het geschenk is dan ook meteen de verpakking van het pakket.” En andersom!

4. Offline bezigheden

Tot slot is ‘offline gaan’ een trend, misschien juist wel omdat we meer dan ooit online met elkaar communiceren. Wie weet tref je dit jaar dus ook wel een gezelschapsspel aan in je kerstpakket.

Overhandiging kerstpakket