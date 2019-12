Oei, déze kerstplanten kunnen giftig zijn voor huisdieren

Naast de naalden van een kerstboom blijken ook andere kerstplanten levensgevaarlijk te zijn voor onze trouw viervoeters. Goed opletten dus!

Maretak

Sta je met iemand onder een maretak? Dan moet je de ander volgens een oude traditie zoenen. Kortom: de maretak hangt normaal gesproken boven aan het plafond. Geen gevaar voor je huisdieren zou je zeggen. Toch kan de maretak wel degelijk gevaarlijk zijn voor je viervoeter. Blaadjes kunnen op de vloer vallen en een hapje van deze plant kan je huisdier al erg ziek maken. Je hond of kat zal moeten braken en kan last krijgen van slaapzucht. Heeft je hond toch per ongeluk van de maretak gesnoept? Geef hem de komende uren even geen eten of drinken en laat de maag tot rust komen. Blijft ‘ie overgeven? Ga dan even langs de dierenarts.

Lelies

Lelies zijn erg giftig voor katachtigen. Wanneer een kat het stuifmeel op z’n vacht krijgt en dit vervolgens oplikt, kan dit stuifmeel voor nierfalen zorgen. Een minuscuul beetje van het stuifmeel kan al giftig zijn, dus het is belangrijk dat je snel handelt als je vermoedt dat je kat iets binnen heeft gekregen. Als katten lelies op hebben, gaan ze braken, worden ze sloom en stoppen ze met eten. Ook bij twijfel kun je het beste gelijk contact opnemen met een dierenarts.

Hulst

Ook de bekende hulst kan van problemen zorgen. De puntige, groene blaadjes kunnen ervoor zorgen dat de maag van je hond of kat geïrriteerd raakt. Daarnaast bevat een hulst ook bestanddelen die saponiet genoemd worden. Deze zijn zeepachtig en kunnen ernstige maagproblemen veroorzaken. Een combinatie kan zelfs zorgen voor bloed bij het braken. Heeft je huisdier hier last van? Breng hem dan zo snel mogelijk naar een dierenarts.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock