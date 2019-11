De eerste tranentrekkende kerstreclame van dit jaar is er

Ieder jaar worden er speciale kerstreclames uitgezonden, waarmee we al helemaal in de stemming kunnen komen voor de naderende feestdagen. Kun jij ook niet wachten tot de kerstboom opgetogen is en de lichtjes in de bomen branden? Dan komt deze kerstreclame op het juiste moment.

Let wel: zoals ieder jaar het geval is, is ook deze kerstreclame weer een ware tranentrekker.

Kerstreclames

Vorig jaar wist John Lewis voor veel emoties te zorgen, door de handen ineen te slaan met niemand minder dan Elton John. In die kerstreclame passeerde het hele indrukwekkende leven van de zanger de revue, maar ditmaal gooit het warenhuis het over een andere boeg. Want deze kerst staat het kleine draakje Excitable Edga centraal in de reclame.

Draakje

De prachtige video gaat over het kleine draakje, dat goed bevriend raakt met Ava. Het meisje treft met haar familie de voorbereidingen voor het naderende kerstfeest, wat het draakje ontzettend spannend vindt. Hierdoor spuwt hij continu per ongeluk vuur, wat voor een stortvloed aan emoties en onvoorziene gevolgen zorgt…

