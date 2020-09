Ho ho ho: dít tuincentrum opent al over 2 weken de kerstafdeling

Hoewel de temperaturen deze dagen tegen de 30 graden lopen, zijn verschillende tuincentra al druk aan het nadenken over hun kerstshows.

Maar bij tuincentrum Intratuin zijn ze er helemaal vroeg bij: daar openen de eerste kerstshows al over 2 weken.

En daar zit een slimme reden achter: wegens het coronavirus wil het tuincentrum de drukte zoveel mogelijk spreiden. Daarom willen ze klanten langer de tijd geven om hun kerstinkopen te doen.

De kerstafdelingen gaan normaal pas in de herfstvakantie open, maar nu kun je al in de eerste week van oktober beginnen met het inslaan van kerstballen, lampjes en kunstsneeuw.

Gezellig in huis

“We willen voorkomen dat het te druk wordt in de winkels. Het is zeker vroeg. Maar de echte kerstfans, zoals de miniatuurdorpenbouwers, staan vaak al eerder voor de deur. Nu mensen dit jaar gezien de omstandigheden minder de deur uitgaan en het thuis extra gezellig willen maken, verwachten we dat er extra vroeg met versieren wordt begonnen”, vertelt Peter Paul Kleinbussink, directeur Intratuin Nederland aan AD.

Andere maatregelen bij kerstshows

Het tuincentrum wil ook nog een andere maatregel treffen om de kerstdrukte te verspreiden. Vanaf half november blijven de meeste vestigingen later open, tot 21:00 uur. Ook zorgt Intratuin voor bredere paden, eenrichtingsverkeer, extra schoonmaakrondes en personeel dat de 1,5 meter afstandsmaatregel waarborgt op drukke punten.

Over een mondkapjesplicht in de winkels wordt nog getwijfeld. Deze maatregel kan ingezet worden, maar het tuincentrum is bang voor weerstand bij de klanten en vermijdt deze regel daarom het liefst.

Bron: AD. Beeld: iStock