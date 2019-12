Dít zijn wereldwijd de meest bijzondere kersttradities

In Nederland vieren we Kerst met veel kerstdiners en cadeaus, maar hoe viert men het feest in andere landen eigenlijk? Libelle ging op onderzoek uit en zette de meest bijzondere kersttradities van over de hele wereld voor je op een rij.

Wat dacht je van een optocht met paardenschedels?

Advertentie

Noorwegen

In Scandinavië kom je niet weg met alleen wat pakjes onder de boom. In Noorwegen verstoppen veel mensen een bezem in de kast op kerstavond voor ze gaan slapen. De reden? Ze zijn bang dat er heksen komen die anders de Kerst zullen verpesten en op de bezems zullen gaan rondvliegen. Door de bezems te verstoppen, zijn de Noren verzekerd van een rustige Kerst.

Catalonië

In Catalonië viert men Tió de Nadal, het feest van de poepende boomstronk. Dit is afkomstig uit de Catalaanse mythologie. Het houdt in dat kinderen een boomstam voorzien van een gezichtje en die creatie dagelijks eten geven. Met Kerstmis wordt de stam in het houtvuur gegooid en vragen ze hem om te ‘poepen’. De stam ‘poept’ dan cadeautjes uit.

Tsjechië

De Tsjechen laten met Kerst ongehuwde vrouwen een schoen gooien, om zo te ontdekken wie er spoedig gaat trouwen. Landt de schoen met de punt naar de deur? Dan stap jij binnenkort in het huwelijksbootje. Gebeurt dit niet? Dan moet je nog heel lang wachten op die ring.

Zweden

In Zweden maakt men allemaal kunstwerken van stro in de decembermaand. De bekendste is het grote ‘Joelblok’ van stro van 13 meter hoog, die sinds 1966 elk jaar verschijnt in de Zweedse plaats Gävle. Deze wordt op de eerste advent neergezet en op oudjaarsdag in brand gestoken.

Wales

In Wales trekt men in een optocht de straat in met Kerst. Eén persoon is gehuld in een folkloristisch kleed waar een paardenschedel uitsteekt. Er worden allerlei liederen gezongen en men geeft de schedel eten en drinken. De reden? Dit zou volgens het oude gebruik uit 1800 geluk brengen voor het komende jaar.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock