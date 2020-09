Je kunt niet vroeg genoeg beginnen: dít is de kersttrend van 2020

Ondanks dat we eerst nog een warme nazomerweek tegemoet gaan en het nog een paar maanden duurt voor het december is, kan het voor liefhebbers niet gauw genoeg Kerstmis zijn. Voor hen hebben we alvast de eerste kersttrend gespot. Laat de voorpret maar beginnen!

Wat we dit jaar veel gaan zien? Een witte boom met roze elementen.

Advertentie

Net als in een sprookje

Ondanks dat we ieder jaar weer hopen op een witte Kerst, is het al een paar jaar op rij niet gelukt. De oplossing? We brengen dit jaar de witte Kerst gewoon naar binnen.

Wil je nog verder gaan en de sneeuw zelfs in je woonkamer ervaren? Spuit je boom dan wit met spuitsneeuw. Gegarandeerd een kerstgevoel, ook zonder dat de vlokken buiten neerdwarrelen.