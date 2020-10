De een kan niet wachten tot het weer zomer is, terwijl anderen juist blij zouden zijn met de eerste nachtvorst. Want: kouder weer betekent bíjna Kerst. Nou ja, nog niet helemaal, maar hier hebben in in ieder geval alvast een mooie kersttrend voor je. Je kunt er maar beter op tijd mee beginnen.

Als wij aan Kerst denken dan zien we wandelingen voor ons met de familie door mooie dennenbossen en met prachtige rode besjes aan de struiken. Die kleuren vinden we ook dit jaar weer terug in ons interieur. Koop of pluk een paar mooie takken en zet ze in verschillende vazen, decoreer de tafel ermee, maak een krans van verschillende soorten of pak je cadeautjes er mee in. Een garantie voor een echt kerstgevoel.

Tijd voor cadeautjes