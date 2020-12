3 handige tips als je kerstverlichting buiten wilt ophangen

It’s the most wonderful time of the year. Wie wordt er nou niet spontaan vrolijk van al die kerstverlichting buiten? Als je zelf ook je voor- of achtertuin wilt omtoveren tot een vrolijk lichtjesparadijs, is het belangrijk om met een aantal punten rekening te houden.

Stroompunt

Allereerst is het handig om je stroompunt te bepalen. Heb je een stopcontact in de schuur of in de tuin? Dat is het meest ideaal. In verschillende bouwmarkten en tuincentra schaf je een waterdicht stopcontact aan. Je kunt dan eventueel een speciale stekkerdoos kopen die is geschikt voor buiten. Als je geen stroompunt hebt buiten, kun je kiezen voor kerstverlichting zonder stekker.

Weerbestendig

Buitenverlichting moet natuurlijk weerbestendig zijn. Je kunt niet zomaar de lampjes die in je kerstboom zitten buiten ophangen. Let er tijdens je aankoop goed op of de verlichting geschikt is voor buiten. Dit staat altijd vermeld op de verpakking. Heb je een stekkerdoos voor buiten aangeschaft? Het wordt afgeraden om meerdere verlengsnoeren met elkaar te koppelen.