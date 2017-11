Je kerstversiering extra vroeg ophangen is goed voor je gezondheid

Wie er graag op tijd bij is dit jaar en het huis al heeft voorzien van ballen, rendieren en rood-witte kerstmannen: goed nieuws.

Het is namelijk een uitstekend idee om je huis op tijd te versieren voor de kerstdagen. Volgens experts word je er namelijk gelukkiger van.

Herinneringen

Volgens psychologen komt dit doordat we de versiering associeren met onze jeugd en automatisch ook met fijne tijden van samenzijn. Als je dit constant in je huis al ziet hangen, dan word je er alleen maar blijer van. Je denkt elke keer eventjes kort aan een warm, memorabel moment. En dat werkt uitstekend voor je humeur.

Zet maar neer, die kerstboom

Ook kan het goed zijn als je verdriet hebt om iemand die er niet meer is. Door met de versiering constant herinnerd te worden aan die gelukkige tijden van vroeger, dan kun je beter stilstaan bij de mooie momenten die je met iemand hebt gedeeld. Ook helpt het volgens experts om nieuwe vrienden te maken of om vriendschappen te onderhouden. Het is een echte ijsbreker en iedereen vindt het gezellig en knus staan als ze bij je langskomen. Dus schaam je vooral niet, als je altijd de eerste bent die de ballen van zolder haalt.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock