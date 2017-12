Hilarische foto's: baasjes beschermen hun kerstversiering tegen hun huisdier 

Huisdieren en kerstversiering. Niet de beste combinatie, nee. Terwijl jij de boom optuigt en de kerstballen erin hangt, voel je de aanval al aankomen.

Vooral katten en honden zien kerstballen en al het andere glitterige goed namelijk als speeltjes. Met scherven op de grond en een toegetakelde kerstboom als gevolg.

Maak eens een kerstboom van houten kistjes. Libelle’s woonstylist Marit laat in bovenstaande video zien hoe je dit doet.

Kerstboom in een kooi

Herkenbaar tafereel? Er zijn lifehacks om je kerstballen, kerstslingers en kerststalletje tegen je hypere huisdieren te beschermen. Kijk maar eens naar deze huisdierbestendige kerstversiering waar baasjes op kwamen. Gebruik die bench eens niet voor je hond maar voor de kerstboom, denk in de hoogte en zet de grootste vijand van menige kat in: de stofzuiger!

Een bericht gedeeld door Ina | M.S.R.C. (@mysweetrockingchair) op 17 Dec 2016 om 2:20 PST

Bron: Facebook. Beeld: Facebook, Instagram