Deze kerstversiering is momenteel het populairst in Nederlandse tuincentra

Pas als de Sint het land uit is, maken normaal gesproken veel mensen hun huis klaar voor de kerst. Maar dit jaar is alles anders. Veel mensen zijn dit jaar al vóór Sinterklaas met de kerstversiering begonnen. Welke items vliegen de tuincentra uit?

Welke items zijn dit jaar populair en hoe zien de meeste bomen er dit jaar uit? We vroegen het Lobke Samallo, manager formule & marketingcommunicatie bij Intratuin. Lobke vertelt dat mensen dit jaar inderdaad al mooi vroeg hun kerstversiering hebben gekocht: “We hebben veel eerder al veel ballen verkocht. Vooral gekke kerstornamenten zijn heel populair. Dit jaar geen ballen in de boom, maar bijvoorbeeld een barbecue of grappige figuren.

Populaire kleur kerstballen

Ook is donkergroen dit jaar een populaire kleur in de boom in combinatie met de kleuren lime, oranje en koper. Veel mensen kopen ook pluimen en veren als kerstdecoratie.”