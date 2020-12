Zin in een vrolijke boom dit jaar en zin om te fröbelen? Het is heel gemakkelijk (en een heel leuk klusje!) om met citrusfruit zelf kerstversiering voor in de boom te maken.

Je kunt een kerstboom versieren met kerstballen en glitterslingers, maar je kunt het ook origineler aanpakken. Geen zin om dit jaar jouw boom te versieren met de ballen die je al jaren gebruikt? Duik de keuken in voor deze kerstversiering gemaakt van gedroogd fruit.

Advertentie

Citrusfruit als kerstversiering

Met gedroogd citrusfruit als sinaasappel, limoen en citroen kun je een heel vrolijke kersthanger maken.

Je kunt natuurlijk niet zomaar schijfjes citroen in de boom hangen, je moet het fruit eerst even drogen. Maar dat is eigenlijk heel simpel: snijd de vruchten in schijfjes, verdeel deze over een met bakpapier beklede bakplaat en droog ze in de oven op 100 graden drie tot vier uur. Houd goed in de gaten of de schijfjes niet verbranden. Laat ze afkoelen en prik er vervolgens een gaatje in waar een touwtje doorheen kan. Haal het touwtje er doorheen en knoop dicht.

Deze leuke hangers kun je gebruiken in de kerstboom, aan een tak of je kunt er een leuke slinger voor in huis van maken: