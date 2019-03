Marie Kondo tipt: zó maak je een fijnere plek van jouw keuken

Waarschijnlijk sta je ongeveer iedere avond in de keuken om een gezonde maaltijd voor je gezin op tafel te toveren. Ziet jouw kookvertrek er alleen niet echt overzichtelijk uit? Doe dan je voordeel met de handige tips van opruimgoeroe Marie Kondo.

De inmiddels wereldberoemde Marie deelt op haar website gemakkelijke tips, waarmee je van jouw keuken in een handomdraai een gezelligere, nettere én fijnere plek maakt.

Een leeg aanrecht

De keuken kan er al snel slordig uitzien, doordat er zoveel potten, pannen en blikken staan. Marie Kondo vertelt dan ook dat je je aanrecht het beste zo leeg mogelijk kunt houden. “Alles wat in een lade of kastje past, kun je daar dan ook het beste indoen.”

Geen druppels

Na het afwassen zitten er natuurlijk allerlei waterdruppels op de kraan en in de gootsteen. Een simpele manier om je keuken netter te laten lijken, is volgens Marie om je gootsteen en kraan goed droog te houden. Dan ziet het er nog schoner uit ook!

Gelijk afdrogen

Het is gemakkelijk en wij doen het ook vaak, maar het laten opdrogen van je afwas in het afdruiprek oogt niet heel netjes. Integendeel, je keuken ziet er gelijk rommelig uit. “Droog je afwas direct, zodat je de vaat gelijk weer kunt opbergen”, tipt de opruimdeskundige.

Een speciale lade

Moet je altijd zoeken naar je favoriete spatel of dat fijne koksmes? Maak dan een lade waarin je ál jouw favoriete keukengerij verzameld. Je kunt het zien als een soort sieradendoosje, maar dan voor je meestgebruikte keuken items.

Blij de keuken in

Dé regel van Marie Kondo is dat alles in huis je blij moet maken. Dus zijn er bepaalde ingrediënten die je super lekker vindt? Of is er een koektrommel waar je nostalgische gevoelens van krijgt? Zet deze dan op een prominente plek neer. Dan word je sowieso blij als je de keuken inloopt.

