Keuringsdienst van waarde: “Doe pannen met anti-aanbaklaag weg”

“De anti-aanbaklaag is teflon. Die teflon is eigenlijk veilig, dat is een soort plastic. Zolang je vet in de pan hebt zitten, kom je tot 250 graden en is er niks aan de hand”, legt chemicus Jacob de Boer uit. “Maar als je de pan per ongeluk zónder vet op het gas zet, kan deze heter worden. Wel tot 400 graden. Dan komen er uit de teflon brokstukjes vrij en die zijn extreem giftig. Oók voor de mens.”

Vogels gaan meteen dood door deze dampen, maar dat neemt niet weg dat wij er ook voor moeten oppassen. Het advies is dan ook om geen pannen met krassen en schilfers in de laag te gebruiken. Je krijgt dan namelijk kleine stukjes teflon binnen.

Pannen weggooien

Maar eigenlijk kun je ze het beste helemaal wegdoen. Niet alleen de dampen kunnen schadelijk zijn, er zit namelijk ook PFAS in. Dit zijn chemicaliën die zorgen voor een anti-aanbaklaag of vetvrije bakpapier. Het probleem is alleen dat deze chemicaliën niet meer afbreken en dus in het milieu blijven zitten. “We weten steeds meer van deze chemicaliën. Onder andere dat ze waarschijnlijk kankerverwekkend zijn. Het is belangrijk dat we ze niet meer gebruiken”, zegt van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ze wil dan ook dat deze stoffen verboden worden. “Het einde van de anti-aanbakpan zoals we hem nu kennen zou wel in zicht moeten zijn.”

Er is inmiddels ook al een verband gevonden tussen PFAS en aandoeningen in het lichaam, zoals nier- en teelbalkanker, schildklier-aandoeningen en een verhoogd cholesterol.

Alternatieven

Maar welke pan kun je dan wel veilig gebruiken? De Keuringsdienst van waarde heeft naar een aantal alternatieven gekeken. Een keramische pan met anti-aanbaklaag wordt gemaakt van silicium, een materiaal dat veel in de natuur is te vinden en voorkomt in zand en steen. Deze pannen zijn een stuk beter voor je gezondheid én voor het milieu. En anders kun je altijd nog voor gietijzeren pannen gaan. Dit zijn een van de meest duurzame pannen die er bestaan. Een groot voordeel is dat gietijzer tegen zeer hoge temperaturen kan en door de samenstelling de warmte goed verdeeld wordt.