Eindelijk een quiz zónder BN’ers: kijkers enthousiast over eerste aflevering ‘Hard spel’

Het zal een spannend weekend zijn geweest voor presentator Richard Groenendijk: zaterdag was de 1e aflevering van ‘zijn’ show Hard spel te zien. Gelukkig kan hij opgelucht ademhalen: bijna 900.000 mensen zaten voor de buis.

In deze nieuwe humoristische kennisquiz, gebaseerd op een Australisch format, moeten 4 kandidaten vragen beantwoorden over hun eigen specialisme en dat van hun tegenstanders. Van ziekenhuisseries tot Afrikaanse voodoo: er komt van alles voorbij. Cabaretier Richard Groenendijk leidt het spel en strooide, zoals je kon verwachten, met grappen. Kijkers konden niet alleen de grappen waarderen, ook het feit dat er eens géén BN’ers te zien waren kon rekenen op complimenten.

Afgemat

Eerder vertelde Groenendijk aan Nu.nl dat de opnames hem niet in de koude kleren waren gaan zitten. Na de 1e opnamedag was hij ‘compleet afgemat’. “Het is zo’n andere discipline. Je moet de vragen stellen, op de score letten, gesprekken voeren met de kandidaten. Alles gaat in een moordend tempo. En dan moet je ook nog een soort van grappig proberen te zijn.”

Groenendijk zei niet direct ja toen hij gevraagd werd om kennisquiz te presenteren. “Ik gaf aan dat ik het alleen wilde doen als er niet weer allemaal BN’ers tegen elkaar gingen strijden. Toen ik op oudejaarsavond een keer aan het zappen was, zag ik mezelf op 2 zenders tegelijk bij spelprogramma’s zitten. Dat moeten mensen toch een keer zat worden, dacht ik.”

Naast lof hadden de kijkers ook een kritiekpunt: het spel lijkt wel erg veel op Ik weet er alles van, gepresenteerd door Ruben Nicolai.

Ik ben in shock 😱 Een kwis op tv zonder bekende Nederlanders #hardspel — jasperina de vries (@DeJasperina) July 4, 2020

#HardSpel Wat een onzin over de lachband, er zat gewoon publiek in de zaal, niet veel…maar ja, Corona hè 😉 En een verademing, een presentator die écht grappig is en niet het hardst om z’n eigen grappen lacht. #RichardGroenendijk, een leuke eerste aflevering! — Nicole (@NicoleTruijens) July 4, 2020

Leuk spel dat #hardspel . En die presentator is ook leuk. — Binnert de Beaufort (@BinnertdeB) July 4, 2020

Trots op Richard Groenendijk en mijn Skyhigh-collega’s! Zes weken geleden wist niemand nog dat deze quiz er zou komen en dan nu zo’n lekkere aftrap met een mooi kijkcijfer! #hardspel #bnnvara #npo1https://t.co/QeiqWfZOrw… — Marc Dik (@Marc_Dik) July 5, 2020

Misschien wat simpel anno 2020 maar wel gewoon een leuk programma en nog leerzaam ook. Groenendijk doet het leuk. #HardSpel — Sebastiaan (@sj_dk) July 4, 2020

#hardspel is een quiz waarbij onbekende nederlanders vragen over hun hobby/expertise en van de anderen moeten beantwoorden. Waar ken ik dat van… *kuch *kuch* #ikweeterallesvan *kuch* *kuch* — Martijn Mostert (@xperyance) July 4, 2020

Bron: NPO, Twitter. Beeld: BNNVARA