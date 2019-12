Kijkers 'Even tot hier' in de scheur om dít gevatte antwoord uit het publiek

Meer dan een miljoen mensen keken zaterdagavond naar de laatste aflevering van BNNVARA-programma Even tot hier, waarin Niels van der Laan en Jeroen Woe op satirische wijze het nieuws van de afgelopen week doornemen. Aan het eind van de show vragen de heren het publiek: over hoeveel nachtjes zijn we weer terug op de buis? Publieksgast Ellen blijkt alwetend…

Óf heeft ze het goede antwoord ergens eerder gezien?

Advertentie

Oplettende Ellen

Volgens Ellen keert het programma over precies 147 dagen terug op de buis. Ze zit er geen dag naast; het klopt als een bus. “Ellen, dit is vrij bizar. Hóe weet je dit?”, vraagt Niels verbaasd. Waarop Ellen droog antwoordt: “Ja, dat stond op de autocue toen we binnenkwamen!”

Teleurgesteld

Terwijl Niels en Jeroen zichtbaar ‘aangeslagen’ zijn, komt het publiek niet meer bij van het lachen. De heren, licht sarcastisch: “Nou, dan heb je dat gewéldig onthouden, supergoed. Knap hoor.” Jeroen: “Ik dacht: misschien ben je fan, maar nee.” Op Twitter liggen kijkers inmiddels ook in een deuk. En ook Ellen geniet zichtbaar van haar grapje.

Glansrol

Gelukkig kan de ‘valsspeelster’ het nog goedmaken bij de mannen; Ellen vertolkt een glansrol in het laatste muzikale optreden van de aflevering. Nieuwsgierig? Even tot hier kijk je hier terug.

“Ellen dit is vrij bizar, hoe weet je dit?” “Ja, dat stond op de autocue toen we binnenkwamen.” 😂 #eventothier #alwetende #147nachtjesslapen pic.twitter.com/s7Qz7vGXZr — ChauSH (@ChauSH10) November 30, 2019

Heerlijk dit

Stond op de auto cue 😂😂😉#eventothier — Ina (@Babloth) November 30, 2019

Ellen is de echte alwetende. #eventothier #autocue Nog 147 nachtjes slapen. 😂😂😂 — Mir 💖 (@mboschnl) November 30, 2019

“Hoe weet je dat?” “Nou, het stond op de autocue. “ #eventothier — jos schaafsma (@josschaafsma) November 30, 2019

Het antwoord stond bij binnenkomst op de autocue Geweldig!😂 #eventothier — MaleNurse (@Dance19834) November 30, 2019

Hoe wist jij dit precies? – ja, dat stond op de autocue! #eventothier 😂😂😂 — Roy Koning (@Noedotweets) November 30, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: BNNVARA, credits: Wessel de Groot