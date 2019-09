Kijkers 'The Voice Senior' snappen niks van Marco Borsato

Ruim 1,3 miljoen mensen zaten er gisteravond klaar voor; the knockouts van The Voice Senior. In de derde aflevering van het seizoen streden de kandidaten om een felbegeerd plekje in de liveshows. Na het verpletterende optreden van Frits (66) vorige week, dachten zijn fans: kat in het bakkie.

Viel dat even tegen.

Het team van Marco Borsato bestond tot gisteravond uit 4 zangers; Josée, Steve, Frits en René. Allemaal zongen ze de sterren van de hemel. “Je was vandaag je beste zelf”, complimenteerde Marco Steve met zijn vertolking van Wonderful World. Ook Josée maakte indruk met haar versie van De Troubadour. Tóch nam Steve haar plek op de stoel in en namen we afscheid van Josée.

Visitekaartje

Dan was daar Frits, die met Book of Love wederom de harten van het publiek en de kijkers thuis veroverde. Plús dat van Marco. “Wat je vandaag gedaan hebt, was een visitekaartje voor jezelf.” Als laatste betreedt René het podium. Ook hij doet het fantastisch. “Ik vond je heel goed vandaag”, complimenteert Marco hem. Op de vraag of er een stoel voor hem bij is vanavond antwoordt Marco: “Heel simpel: ja!”.

Weloverwogen keuze

Presentatrice Lieke van Lexmond slaat een arm om René heen. “Je staat in de finale van The Voice Senior! Maar achter je zitten twee mensen die het nu licht benauwd hebben.” Lieke kijkt naar Marco: “Dit is niet makkelijk voor je.” Marco: “Nee, dat is het zeker niet. Maar als ik een keuze maak, doe ik dat weloverwogen. Als ik alles bij elkaar optel, moet ik René op de stoel zetten van… van Frits.” René en Steve gaan door, Frits moet naar huis. Zijn fans snappen er helemaal niks van:

Oei hier maakt @borsato toch een verschrikkelijke fout. Frits had echt moeten blijven. Ik dacht dat deze coach voor authenciteit ging..#fail #baal #sip #TheVoiceSenior — caroline (@carolineaben700) September 13, 2019

#TheVoiceSenior, Marco je stuurt de verkeerde naar huis! Ik kijk niet meer, dit had ik niet verwacht. — Cora (@Nobodysdairy) September 13, 2019

Frits had toch echt door gemoeten. #thevoicesenior — Lian (@Lia96480639) September 13, 2019

Jammer jammer jammer Frits eruit! Niet goed. #TheVoiceSenior — Letty van der Geest (@LettyvdGeest) September 13, 2019

Er worden door de coaches keuzes gemaakt die ik niet begrijp. Ik heb er geen verstand van, dat is wel duidelijk #TheVoiceSenior — Irma Waarhuijs (@omaIrma) September 13, 2019

#TheVoiceSenior jammer Frits # was gewoon top ! — cora van ham (@coravanham) September 13, 2019

Team Frits

Frits loopt verslagen het podium af. “Klote, als ik het heel eerlijk moet zeggen. Jammer, gewoon jammer. Maar we gaan verder. De wereld vergaat niet.” Zo is het Frits. Dus blijf vooral zingen en breng gewoon zelf een album uit!

Bron: Twitter. Beeld: RTL