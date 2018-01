Kijkshop gaat failliet. Dat is zeker. Maar de filialen zitten nog met genoeg spullen om te verkopen. En dus gaan ze vanaf morgen toch nog even open én in de uitverkoop.

Heb je bijvoorbeeld nog een blender of stofzuiger nodig, of andere huishoudelijke items of gadgets? Sla je slag.

Overname

50 van de 62 Kijkshop-winkels gooien vanaf morgen de deur weer even open. Dit heeft de curator besloten. Die tijdelijke heropening zou de kans op een overname moeten vergroten, legt ze uit aan het AD. Want diverse partijen hebben al interesse getoond in het overnemen van delen van het bedrijf. Ook voor de toekomstige carrière van de Kijkshop-medewerkers zou het positief zijn: wellicht kunnen zij aan de slag bij één van de partijen die het bedrijf gedeeltelijk overneemt.

Misbruik van faillissement

Maar vakbond CNV kijk erg kritisch naar het faillissement. “Het is nu te hopen dat als er een doorstart komt dat de huidige werknemers er dan wat aan hebben. Soms wordt een faillissement misbruikt om van oudere werknemers af te komen”, aldus de vakbond tegen het AD.

Kijk Bij Mij

Een beetje Kijkshop gaat online overigens wél verder: het onlinewinkelconcept ‘KijkBijMij’ blijft in de lucht. In deze app kunnen consumenten elkaar live via video koopadvies geven, in ruil voor een vergoeding. De app is al veel gedownload, laat Kijkshop weten.

Bron: AD. Beeld: ANP