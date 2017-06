Dít is de reden waarom je kinderen lekker moet laten knoeien met eten

Hoe druk we ook zijn, ontspannen is heel belangrijk voor lichaam en geest. Dagelijks 10 tot 20 minuten relaxen is net zo belangrijk voor je gezondheid én geluksgevoel, als beweging en gezonde voeding. De Libelle-redactie vertelt wat hun favoriete relaxmomenten zijn.

Susan de Bruijn (beeldredacteur Libelle)

“Mijn ultieme relaxmoment is, heerlijk zittend in m’n favoriete luie stoel, me verliezen in een serie zoals Downton Abbey. Ik vind het heel erg vervelend dat deze serie (nog) geen vervolg heeft.”

Marijke Puts (projectredacteur Libelle)

“Elke avond na het eten maak ik een wandeling van zo’n drie kwartier. Mijn hoofd is dan helemaal leeg. Aanrader!”

Helene van Santen (redactiemanager Libelle)

“Niets is voor mij zo ontspannend als op het strand liggen. Lekker in de warme zon een fijn tijdschrift (Libelle natuurlijk) lezen, muziek luisteren of juist helemaal niets doen. Het geluid van de golven op de achtergrond werkt rustgevend.”

Linda Almekinders (redacteur)

“Mijn favoriete relaxmoment: wanneer ik op een doordeweekse dag op mijn racefiets stap en tussen de bollenvelden zoef, alles thuis achterlatend. Even niets aan mijn hoofd, alleen de wind die in mijn gezicht waait!”

En hoe relax je zelf het liefst?

Na een drukke dag is niets lekkerder dan plaats nemen op je favoriete plek in huis en optimaal te ontspannen. Heerlijk neerploffen in je favoriete stoel of plekje op de bank. Wij vroegen Libelle lezeressen vorig jaar hoe zij het liefst relaxen. Met deze input ontwikkelden we samen met Prominent een relaxstoel. Omdat een relaxstoel of -bank met ultiem comfort je relaxmoment nog beter maakt.

Blikvanger

Het werd een stoel met een prachtig, tijdloos design en in een landelijke stijl: de Libelle-stoel. Verkrijgbaar in zes kleuren en met verschillende soorten houten pootjes. Zo zorgt de Libelle-stoel niet alleen voor een nieuwe relaxplek, maar ook voor een gegarandeerde blikvanger in huis!



Wil je een relaxmoment ervaren in de Libelle-stoel? Bekijk en probeer de relaxstoel tijdens de Libelle Zomerweek (van 15 t/m 21 mei 2017) of bezoek een Prominent-winkel bij je in de buurt.

Bron: Het onderzoek, waarin we vroegen naar de ultieme relaxstoel, werd uitgevoerd door Hettestpanel.nl onder 1.426 Libelle-lezeressen, februari 2016. De Libelle-stoel is al verkrijgbaar vanaf € 990,-. De prijzen zijn afhankelijk van de uitvoering.