Oeps: kinderen met deze namen zijn het stoutst volgens de wetenschap

Er is natuurlijk geen enkel kind dat altijd maar braaf is, maar sommige kinderen zijn échte bengeltjes. De Britten hebben onderzoek gedaan en vertellen je dat kinderen met déze namen het stoutst zijn.

Heet jouw (klein)kind Oliver of Ella? Maak je borst dan maar nat!

Advertentie

Stoutste kinderen

Voor het Britse onderzoek zijn 1500 leraren, ouders en kinderen ondervraagd. Zij moesten de ‘stoutste’ namen op een rij zetten. Zo werd bijvoorbeeld aan leraren gevraagd hoe de grootste donderstenen uit hun klas heten. Dit onderzoek mogen we best met een korreltje zout nemen, want natuurlijk is niet iedere Jack hetzelfde. Maar het is wel leuk om even te checken of de naam van jouw (klein)kind erbij staat.