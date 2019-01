Kritiek op crèche die kinderen op blote voeten door de sneeuw laat lopen 

Dat had Kinderopvang Hestia uit Amsterdam en Amstelveen vast niet gedacht toen het van de week een aantal vrolijke foto’s op Facebook deelde. Op die beelden is namelijk te zien hoe kinderen op blote voeten door de sneeuw stappen. En daar hadden nogal wat mensen commentaar op…

Want: is dat nu wel zo verantwoord?

‘Slapen ze beter van’

“Hoera! Verse sneeuw! Nu kunnen de kinderen sneeuwtrappelen. Van koude, frisse voeten slapen ze beter. Op alle locaties gingen ze met onze medewerkers naar buiten”, schreef Hestia bij het bericht. Het leverde binnen een dag meer dan 8.000 reacties op, waarvan een groot deel negatief. Veel mensen vinden het onverantwoord dat de kinderen – met de leidster nota bene – op blote voeten door de sneeuw hebben gelopen.

Toejuichen

Aan de andere kant klinkt er ook volop tegengeluid van mensen die al die negatieve reacties maar overdreven vinden. “Ik juich dit juist toe en vind dit juist goed. Een kind wordt hier echt niet ziek van”, schrijft iemand onder de post.

Akkoord

Hestia laat weten dat ze nooit hadden verwacht dat de foto’s zóveel teweeg zouden brengen. Ze komen dan ook met een verklaring: “Naar aanleiding van alle reacties, laten we u hierbij weten dat water- en sneeuwtrappelen is vastgelegd in ons pedagogisch beleid. De ouders die hun kinderen bij Hestia plaatsen, zijn hiervan op de hoogte en zijn daar ook mee akkoord.”

Het bericht waar het allemaal om te doen is:

