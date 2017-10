Kinderwagen vermorzeld door trein nét nadat moeder haar baby eruit haalt

Een moeder kreeg de schrik van haar leven toen haar kinderwagen helemaal vermorzeld werd. De vrouw had haar kind nét uit de buggy gehaald, maar zag niet dat-ie richting een voorbijrijdende trein rolde.

Er zijn camerabeelden opgedoken van een kinderwagen die volledig platgereden werd door een trein in het Engelse Nuneaton. Een onoplettende moeder was zo met haar kind bezig dat ze de lege kinderwagen niet naar het treinspoor zag rollen. Niet veel later bleef er van de buggy weinig over en lagen ook al haar boodschappen verspreid over het perron.

Waarschuwing

De Rail Safety and Standard Board heeft de beelden openbaar gemaakt om ouders te waarschuwen voor de gevaren van treinen. “Let altijd op je kind én al hetgeen dat erbij hoort, zoals bijvoorbeeld een kinderwagen”, zegt een woordvoerder van de RSSB. “Zet de rem erop en probeer altijd zo veilig mogelijk te handelen. De treinindustrie zal op haar beurt proberen sleutelen aan een veiligere omgeving voor de passagiers.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: