Deze 'Lion King'-acteur speelt de hoofdrol in de musical Kinky Boots

Naidjim Severina heeft een nieuwe hoofdrol in een musical te pakken. Na zijn rol als Simba in The Lion King is hij nu te zien in de musical Kinky Boots.

Hierin vertolkt hij de rol van dragqueen Lola. Het verhaal van Kinky Boots draait om Charlie, die de slechtlopende schoenenfabriek van zijn vader erft. Dan komt Simon op zijn pad. De als bokser opgevoede Simon gaat het liefst door het leven als de flamboyante Lola. Om de fabriek te redden, storten Charlie en Lola zich op de markt van kinky laarzen voor dames die eigenlijk geen dames zijn. Maar niet iedereen in de fabriek is even blij met deze nieuwe richting…

Swingen op muziek van Cyndi Lauper

Met een dijk van een cast met onder andere Vajèn van de Bosch en Jonathan Demoor, swingende choreografieën en met muziek van wereldster Cyndi Lauper weet je in elk geval zeker dat je een heerlijke avond beleeft.

Bron: BuzzE. Beeld: Roy Beusker