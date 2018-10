Avontuurlijke kitten reist door heel Nederland maar zoekt nu zijn baasje

Een vier maanden oude kitten is bij een koerier in z’n busje gesprongen en meegereisd door heel Nederland. Een hele avontuurlijke tocht, maar nu wil hij héél graag terug naar zijn baasje.

De koerier is in Waddinxveen aan zijn tocht begonnen en kwam er pas aan het eind van de rit achter dat er een klein katje mee was gereisd. De man is toen van IJsselstein via Leersum, Lelystad, Donderen, Assen, Hengelo, Doetinchem en Arnhem naar Asten gereden. Zonder dat de bestuurder het wist is het katje aan boord gesprongen.

De bestuurder heeft de vier maanden oude kitten na zijn tocht gelijk naar Dierenartsenpraktijk De Meijerij in het Brabantse Schijndel gebracht. Zij hebben het verhaal op Facebook gedeeld in de hoop het baasje te vinden. “Deze kitten wilde graag heel Nederland zien en is daarom bij een koerier ergens op een hele lange bezorgroute in de auto gestapt en is nu dus héél erg zijn baasje kwijt”, schrijft de dierenartsenpraktijk. “Het gaat om een ongeveer vier maanden oud katertje dat helaas nog niet gechipt is.” Het bericht is al meer dan zestienduizend keer gedeeld, wat de zoektocht vast zal helpen.

“De kitten wordt momenteel goed verzorgd door de koerier en als je de eigenaar bent, kun je contact met ons opnemen en geven wij jou de gegevens van de koerier door zodat je hopelijk snel weer met dit avontuurlijk beestje herenigd kan worden.” De vriendin van de koerier heeft ook laten weten dat het katje op Amivedi is geregistreerd. Dit is een website voor vermiste en gevonden huisdieren.

Update: het baasje van de gevonden kitten is gevonden. Het blijkt dat de kitten uit Asten komt, zo’n veertig kilometer van de dierenartsenpraktijk vandaan. De eigenaar heeft zich bij de praktijk gemeld en wist precies te vertellen van welk bedrijf de koerier met het busje was. “Zo weten we ook zeker dat het om het echte baasje gaat”, vertelt dierenarts Saskia Geelen. “Het broertje van de kitten mist hem heel erg.”

Bron: Facebook & NOS. Beeld: Facebook