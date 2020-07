Pin jij vaker dan gemiddeld? Dan moet je daar bij déze bank extra geld voor gaan betalen

Mensen die bij ING een rekening hebben, kunnen vanaf oktober wat extra kosten gaan verwachten. Vanaf die datum berekent ING namelijk extra kosten door aan klanten die vaker pinnen óf storten dan gemiddeld.

En daar blijft het niet bij: ook klanten die een gezamenlijke rekening hebben of in het buitenland wonen moeten meer gaan betalen.

Volgens een woordvoerder van de bank raakt de maatregel zo’n 800.000 rekeninghouders, wat neerkomt op 10 procent van het totale aantal klanten. Het idee achter deze nieuwe maatregelen is dat iedereen met een betaalpakket bij ING ‘evenredig bijdraagt aan de kosten van het pakket,’ zo schrijft NU.nl.

Gezamenlijke rekeninghouders

Tot nu toe kostte een gezamenlijke rekening bijvoorbeeld niet meer dan een individuele betaalrekening, maar vanaf oktober moet er 1,10 euro per maand extra betaald worden voor een rekening die op twee namen staat. Een rekening bij ING wordt ook duurder voor klanten die in het buitenland wonen, door de introductie van een buitenlandtoeslag. ING-klanten met een adres in het buitenland betalen vanaf 1 oktober 12 euro per jaar per rekening meer.

Kinderen

Voor kinderen en studenten gaan de regels ook veranderen. Bij de kinderrekeningen wordt straks geld gerekend wanneer vaker dan zes keer per jaar contant geld op de rekening wordt gestort, nu is dat vanaf twaalf keer. Bij jongerenrekeningen is het vanaf meer dan vier keer per jaar. Per keer daarboven kost dat 6 euro. De teller gaat in met terugwerkende kracht voor 2020.

Studenten

Bij studentenrekeningen geldt vanaf die datum dat er betaald moet worden wanneer juist vaak geld wordt opgenomen. De bank maakt dan ook een eind aan het gratis onbeperkt geld opnemen. Het mag twaalf keer per jaar gratis, daarna kost het 0,80 euro per keer.

Bron: Linda. Beeld: iStock