Vandaag kleddernat herfstweer: volgende week wordt 't weer 20 graden

Vandaag lijkt het vooral herfst te zijn: in het hele land gaat het flink plenzen. Het waait ook hard.

Toch is er geen sprake van een eerste herfststorm, maar vies weer, dat wordt het zeker. In het hele land valt vandaag neerslag. Vooral in het midden en het zuiden van het land gaat het tekeer. Daar valt wel 25 millimeter op één dag. Dat is veel.

Erg warm wordt het ook niet: maximaal 12 graden. Maar dat draait volgende week nog wat om: dan kan het op donderdag toch weer aangenaam nazomerweer worden. Het kan dan weer 20 graden worden. Vanaf maandag knap het al wat op en wordt het droger. Kijk, dan is vandaag al helemaal niet zo erg, toch? Een echte zondag om binnen te blijven… Vandaag mag het.

Vanmiddag trekt over het zuiden en midden een actief regengebied. Over het noorden vallen een paar losse buien. De meeste regen valt waarschijnlijk in het zuiden van Limburg. Het wordt slechts 13 graden. https://t.co/zj9Y4wC9kQ pic.twitter.com/DTPUrhFeiQ — Buienradar (@BuienRadarNL) 23 september 2018

Bron: Buienradar. Beeld: iStock