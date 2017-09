Libelle Legt Uit: is het echt beter om kleding binnenstebuiten te wassen?

Veel mensen zweren bij kleding binnenstebuiten wassen, anderen zeggen dat het onzin is. Wat is waar?

Bekijk ook bovenstaande video over hoe je gekrompen kleding weer kunt ‘ontkrimpen’.

Kleding met een opdruk of van een bepaalde stof is kwetsbaarder. Opdrukken en materiaal als bijvoorbeeld corduroy kunnen erg snel slijten. Naast slijten tijdens het dragen, slijt je kleding ook in de wasmachine. Keer je je kleding binnenstebuiten, dan raakt de binnenkant beschadigd in plaats van bijvoorbeeld die opdruk. Zo vervaagt de opdruk en de kleur niet, maar wordt ook de stof minder snel vaal.

Dit geldt ook voor beddengoed. Doordat je dekbed langs de trommel schuurt verdwijnt de kleur en daardoor kunnen er witte strepen ontstaan. Vouw je het binnenstebuiten dan zitten deze strepen dus aan de binnenkant en blijft je dekbed aan de buitenkant mooi!

De conclusie is dat het beter is voor je kleding om het binnenstebuiten te wassen, maar het dus niet voor ieder kledingstuk noodzakelijk is.

Bron: Bauknecht. Beeld: iStock