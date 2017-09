Zóveel kledingstukken hebben we in onze kast (en 30% dragen we nooit)

De gemiddelde Nederlander heeft een kledingkast waar je u tegen zegt. Wist je dat onze kast gemiddeld 170 (!) kledingstukken telt – 茅n dat we daarvan 30% nooit dragen?

Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA). Hoewel de studie niet representatief is voor alle kledingkasten in Nederland (er werden 50 kledingkasten uitgemest), werden wel kasten van allerlei typen consumenten geanalyseerd.

HVA-onderzoeker Irene Maldini: “Voor een representatieve steekproef moet men duizenden kasten doorvlooien. Wel hebben de onderzoekers ervoor gezorgd dat ze de kledingkasten van uiteenlopende consumenten van binnen mochten bekijken – uit de stad of van het platteland, jong of oud, man of vrouw.”