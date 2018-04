Met déze tip verkoop je meer kleding op de Koningsdag vrijmarkt

Heb je je kledingkast al helemaal uitgezocht en staan de tassen voor de vrijmarkt op Koningsdag al klaar? Dan wil je natuurlijk zo veel mogelijk verkopen. Niets meer mee naar huis nemen? Dan moet je déze service aanbieden op de vrijmarkt.

Alle items netjes ophangen of neerleggen, duidelijke prijzen: het zijn allemaal tips die we na jaren ervaring op de vrijmarkt wel kennen. Maar dit zou nog weleens de gouden tip kunnen zijn.

Foto’s

Het kan voor bezoekers van de vrijmarkt namelijk fijn zijn om de kleding even te kunnen bekijken in een spiegel. Je zou dus een spiegel mee kunnen nemen, maar ook handig om aan te bieden is om foto’s te maken met je telefoon. Zo hoef je niet die hele spiegel mee te slepen, maar kunnen mensen toch zien hoe iets staat. Door die service duidelijk bij je kraam te vermelden, zullen mensen meteen extra nieuwsgierig zijn naar wat je verkoopt. En ga jij weer met zo min mogelijk kleding naar huis. Klassieke win-win.

Bron: Radar. Beeld: ANP.