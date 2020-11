Waarom je je kleding eens moet wassen met wodka

Of we het nou willen of niet, kleding gaat soms een beetje stinken. Na een drukke dag, een stressvol moment of een avondje uit (wanneer dat weer kan). Krijg je de vieze geurtjes niet uit je kleding of wil je dat ene shirt nog een dag dragen? Wodka is je redder in nood!

En nee, niet om te drinken.

Wassen met wodka

Het klinkt misschien vreemd, maar vieze geurtjes krijg je het allerbest uit je kleding door ze te wassen met wodka. Omdat wodka een hoog alcoholpercentage heeft, is dit het perfecte middel om geur uit kleding te verwijderen. Simpelweg omdat de alcohol de bacteriën die de geur veroorzaken doodt. Maar gooi je dan gewoon wodka in je wasmachine?

Hoe doe je dat?

Nee, dat zeker niet. Het is zelfs veel simpeler dan dat. Vul een spuitfles met wodka en spray hiermee op het kledingstuk dat je wilt opfrissen. Laat het kledingstuk vervolgens opdrogen aan de lucht, en je bent klaar. De geurtjes zijn helemaal weg! En geen zorgen, ook de geur van de wodka verdampt. Je shirt ruikt dus niet naar een slijterij na deze wasbeurt.