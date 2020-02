Libelle Legt Uit: wordt kleding wel schoon als je het koud wast?

Het is veel beter voor het milieu om kleding koud te wassen. Maar wordt vieze kleding daar eigenlijk wel schoon op een koud(er) wasprogramma?

Kleding warm wassen zorgt voor plasticvervuiling in de oceaan. Tijdens het wassen komen er namelijk microplastics uit synthetische kleding in het afvalwater terecht. Is koud wassen dan de oplossing?

Kleding langer mooi

Uit onderzoek van de universiteit van Leeds en wasmiddelfabrikant Procter & Gamble blijkt dat een kort en koud wasprogramma een stuk beter is voor het milieu. De onderzoekers ontdekten dat het verkorten van de lengte van het wasprogramma en het verlagen van de watertemperatuur de levensduur van kledingstukken aanzienlijk kan verlengen en de hoeveelheid verf en microvezels die in het milieu worden afgegeven, kan verminderen. Ze raden dan ook aan om je was voortaan met een kort en koud wasprogramma te wassen. Maar de vraag is dan natuurlijk: wordt je kleding wel schoon?

Vieze sportkleding

Niet altijd. Al zorgen actieve stoffen in wasmiddelen er tegenwoordig wel voor dat je ook bij lagere temperaturen goed kan wassen. Dus heb je een shirt of broek slechts 1 dag gedragen en niet veel gezweet, dan krijg je dat wel schoon met een kort en koud programma. Vieze sportkleding kun je daarentegen wel beter met een normaal wasprogramma wassen. Of je kiest voor een lang eco-programma. “Een koud, lang eco-programma krijgt je wasgoed wél helemaal schoon”, legt een expert uit aan HLN.be. Dit komt doordat eco-programma’s veel langer draaien dan een normaal wasprogramma. Door het lange programma kan het water en het wasmiddel langer inwerken, waardoor je uiteindelijk hetzelfde resultaat krijgt.

Speciale waszakken

Let wel op dat je niet altijd koud wast. Dat is namelijk niet goed voor de machine. Dan krijg je vuil in je leidingen en in je trommel. Af en toe een warm wasprogramma van 90 graden zorgt ervoor dat alle bacteriën en vieze geurtjes verdwijnen. Bovendien bestaan er speciale waszakken die vervuiling door microplastics tegengaan. Als je kleding met synthetische stoffen in zo’n zak wast, zou dat 90% van de microplastics uit kleding tegenhouden.

Ruikt je kleding muf na het wassen? Met dít middel kom je daar vanaf:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock