Dít is waarom je kledingmaat per winkel flink kan verschillen

We kennen het ‘probleem’ vast allemaal wel: bij de ene winkel zit een broek in maat 40 als gegoten, terwijl je bij een andere keten dezelfde kledingmaat niet eens over je knieën krijgt. We leggen je graag uit hoe het zit.

Goed nieuws: je kunt er zelf in elk geval niks aan doen.

Eigen maattabel

Maar hoe zit het dan precies? Timo Rissanen, een kleding-professor uit New York, heeft de verklaring. “Elk bedrijf mag een eigen systeem en maattabel kiezen om mee te werken”, zegt hij. “Al werken de grootste retailers ter wereld gelukkig wel met hetzelfde systeem.”

Verschillende figuren

En dan is er nog iets: de meeste maattabellen zijn gebaseerd op het ‘ideaalbeeld’ van een zandloperfiguur. “Maar veel vrouwen hebben dat figuur helemaal niet”, vervolgt Rissanen. “En daarnaast zijn er tussen landen en zelfs regio’s grote verschillen in lichaamsvormen.”

Oplossing

Hij denkt dan ook niet dat er een simpele oplossing is voor het probleem van de maatverschillen. Zijn advies voor fabrikanten? “Leer je klanten en dan vooral hun lichaamsvorm beter kennen. Dat zou het passen voor veel mensen al een stuk makkelijker maken.”

Bron: HLN. Beeld: iStock